В Кирове ребенок получил поражение всех органов после COVID-19

В Кирове 10-летняя девочка попала в больницу с поражением всех органов после того, как бессимптомно переболела коронавирусом. Об этом со ссылкой на главврача Кировской областной детской клинической больницы Наталью Муратову сообщает РИА Новости.

После болезни у девочки запустилось постковидное формирование иммунитета. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что у ребенка была генетическая особенность, а COVID-19 запустил ее. Благодаря работе команды врачей, девочку спасли. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.