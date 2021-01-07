Уровень воды в Ангаре за сутки снизился на 28 сантиметров

Уровень воды в Ангаре, колеблющийся из-за ледостава в диапазоне полутора метров, за минувшие сутки упал на 28 см. Об этом сообщает ГУМЧС региона, ведущее мониторинг гидрологической обстановки. Причина понижения уровня - превентивное снижение сброса воды на Иркутской ГЭС до 2200 кубометров в секунду.

Напомним, 5 января Ангара вышла из берегов и затопила участок дороги, соединяющий Усолье-Сибирское с полуостровом Варничный. Под воду ушли четыре подстанции и котельная курорта "Усолье", набережная, первый этап реконструкции которой завершился минувшей осенью, лодочная станция и кафе. Кроме того, "поплыли" 20 огородов в поселке Тельма.

В этих территориях, а также на территории Александровского МО Боханского района был введен режим повышенной готовности, проведены работы по отсыпке пониженных участков, организованы гидрологические посты.