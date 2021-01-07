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Рубрика: Происшествия

В Хакасии туристка погибла во время лыжного похода

Текст: Ирина Штерман

Спасатели Южно-Сибирского ПСО МЧС России эвакуировали группу туристов из Екатеринбурга, совершавших переход на лыжах по хребту Арадан, находящийся на территории природного парка "Ергаки". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Сигнал бедствия поступил накануне. Как стало известно, группа стартовала 29 декабря. Возвращение было запланировано на 8 января, однако шестого числа, когда ударили 45-градусные морозы, одной из участниц стало плохо: во время подъема она начала задыхаться и потеряла сознание. Общими силами удалось доставить ее в лагерь и вызвать помощь.

Из Абакана незамедлительно был направлен вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту. Пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю, однако спасти женщину не удалось - она скончалась от остановки сердца.

Спасатели забрали на борт всех участников группы и тело погибшей и доставили на туристическую базу.

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