В Хакасии туристка погибла во время лыжного похода

Спасатели Южно-Сибирского ПСО МЧС России эвакуировали группу туристов из Екатеринбурга, совершавших переход на лыжах по хребту Арадан, находящийся на территории природного парка "Ергаки". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сигнал бедствия поступил накануне. Как стало известно, группа стартовала 29 декабря. Возвращение было запланировано на 8 января, однако шестого числа, когда ударили 45-градусные морозы, одной из участниц стало плохо: во время подъема она начала задыхаться и потеряла сознание. Общими силами удалось доставить ее в лагерь и вызвать помощь.

Из Абакана незамедлительно был направлен вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту. Пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю, однако спасти женщину не удалось - она скончалась от остановки сердца.

Спасатели забрали на борт всех участников группы и тело погибшей и доставили на туристическую базу.