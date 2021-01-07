На Черноморское побережье Кубани обрушится штормовой ветер

В прибрежной части Краснодарского края 7 января ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Анапе, Геленджике и Новороссийске ветер будет достигать 12-14 метров в секунду с порывами 15-20 метров.

- На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления, - говорится в сообщении в краснодарского отделения Гидрометцентра.

По сравнению с достаточно теплыми днями начала года, ожидается небольшое похолодание. Также синоптики предупредили, что 8 и 9 января на юге Кубани снова прогнозируется штормовой ветер.