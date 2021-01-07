Прокуратура проверит информацию о замерзших пассажирах поезда

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о замерзших пассажирах поезда Приобье-Екатеринбург.

По словам очевидца, температура воздуха в вагонах не поднималась выше 12 градусов, проблема была связана с технической неисправностью отопительной системы, сообщает портал E1.

По данному факту надзорное ведомство проводит проверку. Если информация о ненадлежащем исполнении обязанностей, которые могли нести угрозу жизни и здоровью граждан, подтвердится, то пассажирской компании, осуществлявшей перевозку, будут внесены акты.

Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.