Россияне лидируют во всех номинациях "Тур де Ски"

В пятницу начнется заключительная часть лыжегоночной многодневки "Тур де Ски", в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме пройдут три этапа. Пока наши мужчины лидируют абсолютно во всех номинациях. В главном зачете первое место у Александра Большунова.

Действующий обладатель Кубка мира и победитель прошлогоднего "Тур де Ски" Александр Большунов в генеральной классификации нынешней многодневки на 2 минуты 6 секунд опережает своего ближайшего преследователя соотечественника Артема Мальцева. Далее идут француз Морис Манифика (отставание от лидера 2 мин. 9 сек.), россияне Денис Спицов (2.15) и Иван Якимушкин (2.30).

Существует еще и командный зачет "Тур де Ски". Здесь на каждом этапе суммируется время двух лучших спортсменов в мужской и женской гонках. То есть сумма складывается из четырех результатов. Россия усилиями различных наших представителей уверенно идет на первом месте, опережая Швецию ровно на 9 минут.

Также Большунов в лидерах по числу бонусных очков. Если брать зачет Кубка мира, в розыгрыш которого входит и "Тур де Ски", то здесь преимущество Александра над занимающим второе место итальянцем Федерико Пеллегрино достигло уже гигантской цифры в 386 очков (758 баллов против 372). Большунов на первом месте по призовым деньгам в Кубке мира 2020/21, Россия на вершине классификации Кубка наций у мужчин, у женщин, а также в суммарном зачете.