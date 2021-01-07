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Рубрика: Спорт

Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
7 января, четверг

"Матч ТВ"

22.55. Баскетбол. Евролига. "Баскония" (Испания) - ЦСКА. Прямая трансляция.

03.25 (в ночь с 7 на 8 января). Футбол. Южноамериканский Кубок. Полуфинал. "Кокимбо Унидо" (Чили) - "Дефенса и Хустисия" (Аргентина). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российские лыжники заняли весь пьедестал во второй гонке подряд

21.55. Баскетбол. Евролига. "Панатинаикос" (Греция) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

03.25 (в ночь с 7 на 8 января). Футбол. Южноамериканский Кубок. Полуфинал. "Кокимбо Унидо" (Чили) - "Дефенса и Хустисия" (Аргентина). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.25. Футбол. Чемпионат Португалии. "Насьонал" - "Спортинг". Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

16.45. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

20.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига, Латвия) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.55. Баскетбол. Евролига. "Панатинаикос" (Греция) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

8 января, пятница

"Матч ТВ"

13.05. Биатлон. Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Женщины. Спринт 7,5 км. Прямая трансляция.

15.10. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". Шестой этап в Валь-ди-Фиемме (Италия). Мужчины. Масс-старт, 15 км. Прямая трансляция.

16.05. Биатлон. Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Мужчины. Спринт 10 км. Прямая трансляция.

17.35. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". Шестой этап в Валь-ди-Фиемме (Италия). Женщины. Масс-старт, 10 км. Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Астон Вилла" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

20.55. Баскетбол. Евролига. "Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Химки" (Московская область). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Вильярреал". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.55. Футбол. Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Тандела". Прямая трансляция.

23.55. Футбол. Чемпионат Португалии. "Фамаликан" - "Порту". Прямая трансляция.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Матч! Футбол 3"

21.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Бавария". Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.20. Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Финляндия) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

14.20. Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Финляндия) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.55. Баскетбол. Евролига. "Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Химки" (Московская область). Прямая трансляция.

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