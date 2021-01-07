Слуцкий заявил об угрозах миру от нестабильности в США

Вашингтон утратил моральное право раздавать "печеньки свободы" и диктовать стандарты демократического волеизъявления, заявил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политическая система США разбалансирована. А нестабильность в ядерной державе всегда таит угрозы всему миру, отметил депутат и призвал продлить договор СНВ-3 - последний оплот системы ядерного сдерживания.

"Американское общество оказалось расколото надвое. Хотя демократы взяли верх не только на выборах президента, но и сохранили большинство в Палате представителей, о стабильности политической системы США говорить вряд ли приходится. Она разбалансирована в условиях, когда легитимность президентских выборов оспаривается столь значительным числом граждан", - заявил парламентарий.

"Не хочется злорадствовать, но вопросы тем не менее не покидают: как вам такое, любители и спонсоры "цветных революций" и прочих разных майданов в других странах? Как вам такое, главные радетели за чистоту избирательного процесса у других? - заметил Слуцкий. - А вы помните, к примеру, о "революции роз" в Грузии, когда в парламент вломились протестующие во главе с Саакашвили, а Шеварднадзе спешно эвакуировали? Но тогда мы ведь все слышали заявления американской стороны о "законном праве на демократическое волеизъявление". Или напомнить 2013 и 2014 годы и события на Украине?"

"После случившегося очевидно одно: Вашингтон полностью утратил моральное право "диктовать" стандарты "демократического волеизъявления", раздавая "печеньки свободы", - убежден депутат. Он процитировал корреспондента ВВС в США Ника Брайанта: "Если бы это была другая страна на другом континенте, мы бы говорили о несостоявшемся государстве (failed state)". "Бумеранг имеет свойство возвращаться", - напомнил Слуцкий.

"Казалось бы, можно было сказать: нам-то какое дело, это их внутренние проблемы, пусть сами со своим майданом разбираются", - продолжил парламентарий. "Но нельзя забывать, что нестабильность в любой (а тем более крупнейшей!) ядерной державе всегда таит в себе возможные угрозы всеобщему миру", - добавил он. А администрация Трампа к тому же фактически демонтировала военно-политические договоры с СССР и Россией, подорвав тем самым сферу контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Поэтому на данном этапе так критически важно продление российско-американского договора СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля. "Это, по сути, последний оплот системы ядерного сдерживания", - считает Слуцкий. "Времени осталось мало. Пока новым американским властям явно не до этого, но будем надеяться, что здравый прагматизм все-таки победит и вернет их к действительности", - заметил он.

Депутат надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в США, мирный процесс передачи власти и инаугурацию Джо Байдена в установленные сроки - 20 января.