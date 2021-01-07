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Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский

Наше кино
    07.01.2021, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра и кино Валерий Михайлович Хлевинский скончался 7 января в возрасте 77 лет.

Некролог опубликован на сайте Московского малого художественного театра имени Чехова, где служил Народный артист РФ.

"Новая невосполнимая утрата: ушел из жизни Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек", - говорится в нем. Причина смерти не называется.

Прощание с артистом состоится в понедельник, 11 января. В 10.00 - отпевание в Храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе, в 12.00 - гражданская панихида в МХТ имени Чехова. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в Горьком. Участвовал в самодеятельности, посещал драмкружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза не поступив в школу-студию МХАТ, полтора сезона работал в драматическом театре имени Луначарского во Владимире.

Окончил Школу-студию МХАТ в 1969-м, был принят в труппу театра "Современник". Играл в Театре Олега Табакова. В 2001-м влился в труппу МХТ имени Чехова. Преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Сниматься начал в 70-х: Егор из "Конца Любавиных", Том Старк из телефильма "Вся королевская рать", Авдотьин в "Большой перемене", Антон Савельев в "Вечном зове".

Среди других картин - "Молчание доктора Ивенса", "Валентин и Валентина", "Сувенир для прокурора", "Такси-блюз", "Дети чугунных богов".

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