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Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 23 541 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 23 541 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4871
  • 2 Санкт-Петербург 3005
  • 3 Московская область 1228
  • 4 Нижегородская область 403
  • 5 Воронежская область 394
  • 6 Ростовская область 393
  • 7 Свердловская область 384
  • 8 Красноярский край 317
  • 9 Хабаровский край 312
  • 10 Вологодская область 307
  • 11 Челябинская область 298
  • 12 Пермский край 293
  • 13 Самарская область 287
  • 14 Иркутская область 265
  • 15 Псковская область 261
  • 16 Волгоградская область 258
  • 17 Саратовская область 253
  • 18 Омская область 252
  • 19 Ульяновская область 244
  • 20 Ставропольский край 243
  • 21 Мурманская область 240
  • 22 Архангельская область 237
  • 23 Республика Карелия 236
  • 24 Забайкальский край 236
  • 25 Приморский край 232
  • 26 Республика Крым 232
  • 27 Кировская область 229
  • 28 Тверская область 227
  • 29 Республика Коми 222
  • 30 Ленинградская область 215
  • 31 Алтайский край 203
  • 32 Тульская область 202
  • 33 Пензенская область 201
  • 34 Удмуртская Республика 201
  • 35 Брянская область 198
  • 36 Калининградская область 194
  • 37 Ярославская область 190
  • 38 Белгородская область 189
  • 39 Краснодарский край 185
  • 40 Новгородская область 183
  • 41 Ивановская область 180
  • 42 Оренбургская область 174
  • 43 Курская область 173
  • 44 Орловская область 172
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • 46 Астраханская область 171
  • 47 Липецкая область 169
  • 48 Владимирская область 165
  • 49 Республика Башкортостан 165
  • 50 Калужская область 161
  • 51 Тамбовская область 160
  • 52 Тюменская область 157
  • 53 Смоленская область 156
  • 54 Республика Дагестан 156
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 148
  • 56 Новосибирская область 146
  • 57 Сахалинская область 144
  • 58 Республика Бурятия 140
  • 59 Томская область 137
  • 60 Рязанская область 130
  • 61 Кемеровская область 124
  • 62 Амурская область 122
  • 63 Республика Саха (Якутия) 121
  • 64 Курганская область 110
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 66 Республика Калмыкия 94
  • 67 Республика Чувашия 93
  • 68 Чеченская Республика 93
  • 69 Севастополь 91
  • 70 Республика Татарстан 89
  • 71 Республика Мордовия 86
  • 72 Республика Хакасия 85
  • 73 Костромская область 84
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 76 Республика Адыгея 78
  • 77 Камчатский край 74
  • 78 Республика Ингушетия 60
  • 79 Республика Алтай 59
  • 80 Республика Марий Эл 50
  • 81 Магаданская область 27
  • 82 Республика Тыва 22
  • 83 Еврейская автономная область 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Еврейская автономная область 0,3%
  • 3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%
За последние сутки подтверждено 506 смертей:
  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 69
  • Московская область 23
  • Свердловская область 17
  • Краснодарский край 16
  • Забайкальский край 16
  • Ростовская область 15
  • Тульская область 14
  • Нижегородская область 13
  • Красноярский край 12
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 10
  • Иркутская область 10
  • Республика Крым 9
  • Алтайский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Воронежская область 8
  • Самарская область 8
  • Ивановская область 7
  • Республика Коми 7
  • Ставропольский край 7
  • Омская область 7
  • Липецкая область 6
  • Ярославская область 6
  • Мурманская область 6
  • Республика Калмыкия 6
  • Севастополь 6
  • Владимирская область 5
  • Вологодская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Приморский край 5
  • Рязанская область 4
  • Смоленская область 4
  • Тверская область 4
  • Калининградская область 4
  • Астраханская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Курская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Псковская область 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Белгородская область 1
  • Костромская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 1

За весь период по России умерло 60 457 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек:
  • Москва 7410
  • Санкт-Петербург 1836
  • Московская область 1491
  • Ростовская область 499
  • Нижегородская область 447
  • Свердловская область 390
  • Забайкальский край 369
  • Вологодская область 323
  • Республика Карелия 307
  • Красноярский край 300
  • Ставропольский край 298
  • Ивановская область 292
  • Республика Крым 277
  • Республика Коми 273
  • Волгоградская область 268
  • Алтайский край 254
  • Самарская область 249
  • Саратовская область 248
  • Кировская область 243
  • Приморский край 241
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 235
  • Новосибирская область 221
  • Тверская область 219
  • Ульяновская область 211
  • Томская область 211
  • Удмуртская Республика 202
  • Омская область 202
  • Пермский край 199
  • Калининградская область 198
  • Тульская область 196
  • Чеченская Республика 195
  • Липецкая область 194
  • Ярославская область 191
  • Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • Оренбургская область 175
  • Республика Бурятия 168
  • Республика Дагестан 161
  • Краснодарский край 160
  • Пензенская область 158
  • Новгородская область 157
  • Кемеровская область 153
  • Тюменская область 148
  • Иркутская область 148
  • Архангельская область 145
  • Брянская область 140
  • Воронежская область 135
  • Кабардино-Балкарская Республика 128
  • Псковская область 127
  • Ленинградская область 121
  • Белгородская область 120
  • Орловская область 119
  • Республика Саха (Якутия) 119
  • Рязанская область 118
  • Костромская область 115
  • Республика Адыгея 107
  • Курская область 105
  • Калужская область 103
  • Мурманская область 103
  • Сахалинская область 103
  • Амурская область 102
  • Хабаровский край 102
  • Владимирская область 98
  • Курганская область 91
  • Тамбовская область 90
  • Астраханская область 87
  • Республика Чувашия 85
  • Республика Хакасия 83
  • Республика Северная Осетия - Алания 81
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Республика Мордовия 75
  • Севастополь 73
  • Республика Ингушетия 70
  • Смоленская область 62
  • Камчатский край 61
  • Челябинская область 56
  • Республика Калмыкия 44
  • Магаданская область 43
  • Республика Башкортостан 41
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Алтай 20
  • Республика Татарстан 19
  • Республика Тыва 19
  • Еврейская автономная область 14
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 709 452.

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