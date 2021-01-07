За сутки в России подтвержден 23 541 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4871
- 2 Санкт-Петербург 3005
- 3 Московская область 1228
- 4 Нижегородская область 403
- 5 Воронежская область 394
- 6 Ростовская область 393
- 7 Свердловская область 384
- 8 Красноярский край 317
- 9 Хабаровский край 312
- 10 Вологодская область 307
- 11 Челябинская область 298
- 12 Пермский край 293
- 13 Самарская область 287
- 14 Иркутская область 265
- 15 Псковская область 261
- 16 Волгоградская область 258
- 17 Саратовская область 253
- 18 Омская область 252
- 19 Ульяновская область 244
- 20 Ставропольский край 243
- 21 Мурманская область 240
- 22 Архангельская область 237
- 23 Республика Карелия 236
- 24 Забайкальский край 236
- 25 Приморский край 232
- 26 Республика Крым 232
- 27 Кировская область 229
- 28 Тверская область 227
- 29 Республика Коми 222
- 30 Ленинградская область 215
- 31 Алтайский край 203
- 32 Тульская область 202
- 33 Пензенская область 201
- 34 Удмуртская Республика 201
- 35 Брянская область 198
- 36 Калининградская область 194
- 37 Ярославская область 190
- 38 Белгородская область 189
- 39 Краснодарский край 185
- 40 Новгородская область 183
- 41 Ивановская область 180
- 42 Оренбургская область 174
- 43 Курская область 173
- 44 Орловская область 172
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 172
- 46 Астраханская область 171
- 47 Липецкая область 169
- 48 Владимирская область 165
- 49 Республика Башкортостан 165
- 50 Калужская область 161
- 51 Тамбовская область 160
- 52 Тюменская область 157
- 53 Смоленская область 156
- 54 Республика Дагестан 156
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 148
- 56 Новосибирская область 146
- 57 Сахалинская область 144
- 58 Республика Бурятия 140
- 59 Томская область 137
- 60 Рязанская область 130
- 61 Кемеровская область 124
- 62 Амурская область 122
- 63 Республика Саха (Якутия) 121
- 64 Курганская область 110
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 66 Республика Калмыкия 94
- 67 Республика Чувашия 93
- 68 Чеченская Республика 93
- 69 Севастополь 91
- 70 Республика Татарстан 89
- 71 Республика Мордовия 86
- 72 Республика Хакасия 85
- 73 Костромская область 84
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 83
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 76 Республика Адыгея 78
- 77 Камчатский край 74
- 78 Республика Ингушетия 60
- 79 Республика Алтай 59
- 80 Республика Марий Эл 50
- 81 Магаданская область 27
- 82 Республика Тыва 22
- 83 Еврейская автономная область 13
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Еврейская автономная область 0,3%
- 3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%
За последние сутки подтверждено 506 смертей:
- Москва 76
- Санкт-Петербург 69
- Московская область 23
- Свердловская область 17
- Краснодарский край 16
- Забайкальский край 16
- Ростовская область 15
- Тульская область 14
- Нижегородская область 13
- Красноярский край 12
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 10
- Иркутская область 10
- Республика Крым 9
- Алтайский край 9
- Новосибирская область 9
- Воронежская область 8
- Самарская область 8
- Ивановская область 7
- Республика Коми 7
- Ставропольский край 7
- Омская область 7
- Липецкая область 6
- Ярославская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Калмыкия 6
- Севастополь 6
- Владимирская область 5
- Вологодская область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Хакасия 5
- Приморский край 5
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Тверская область 4
- Калининградская область 4
- Астраханская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Республика Адыгея 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Псковская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Белгородская область 1
- Костромская область 1
- Ленинградская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
За весь период по России умерло 60 457 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек:
- Москва 7410
- Санкт-Петербург 1836
- Московская область 1491
- Ростовская область 499
- Нижегородская область 447
- Свердловская область 390
- Забайкальский край 369
- Вологодская область 323
- Республика Карелия 307
- Красноярский край 300
- Ставропольский край 298
- Ивановская область 292
- Республика Крым 277
- Республика Коми 273
- Волгоградская область 268
- Алтайский край 254
- Самарская область 249
- Саратовская область 248
- Кировская область 243
- Приморский край 241
- Ямало-Ненецкий автономный округ 235
- Новосибирская область 221
- Тверская область 219
- Ульяновская область 211
- Томская область 211
- Удмуртская Республика 202
- Омская область 202
- Пермский край 199
- Калининградская область 198
- Тульская область 196
- Чеченская Республика 195
- Липецкая область 194
- Ярославская область 191
- Ханты-Мансийский автономный округ 181
- Оренбургская область 175
- Республика Бурятия 168
- Республика Дагестан 161
- Краснодарский край 160
- Пензенская область 158
- Новгородская область 157
- Кемеровская область 153
- Тюменская область 148
- Иркутская область 148
- Архангельская область 145
- Брянская область 140
- Воронежская область 135
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Псковская область 127
- Ленинградская область 121
- Белгородская область 120
- Орловская область 119
- Республика Саха (Якутия) 119
- Рязанская область 118
- Костромская область 115
- Республика Адыгея 107
- Курская область 105
- Калужская область 103
- Мурманская область 103
- Сахалинская область 103
- Амурская область 102
- Хабаровский край 102
- Владимирская область 98
- Курганская область 91
- Тамбовская область 90
- Астраханская область 87
- Республика Чувашия 85
- Республика Хакасия 83
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Мордовия 75
- Севастополь 73
- Республика Ингушетия 70
- Смоленская область 62
- Камчатский край 61
- Челябинская область 56
- Республика Калмыкия 44
- Магаданская область 43
- Республика Башкортостан 41
- Республика Марий Эл 21
- Республика Алтай 20
- Республика Татарстан 19
- Республика Тыва 19
- Еврейская автономная область 14
- Ненецкий автономный округ 5
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 709 452.