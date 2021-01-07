За сутки в России подтвержден 23 541 случай COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4871

2 Санкт-Петербург 3005

3 Московская область 1228

4 Нижегородская область 403

5 Воронежская область 394

6 Ростовская область 393

7 Свердловская область 384

8 Красноярский край 317

9 Хабаровский край 312

10 Вологодская область 307

11 Челябинская область 298

12 Пермский край 293

13 Самарская область 287

14 Иркутская область 265

15 Псковская область 261

16 Волгоградская область 258

17 Саратовская область 253

18 Омская область 252

19 Ульяновская область 244

20 Ставропольский край 243

21 Мурманская область 240

22 Архангельская область 237

23 Республика Карелия 236

24 Забайкальский край 236

25 Приморский край 232

26 Республика Крым 232

27 Кировская область 229

28 Тверская область 227

29 Республика Коми 222

30 Ленинградская область 215

31 Алтайский край 203

32 Тульская область 202

33 Пензенская область 201

34 Удмуртская Республика 201

35 Брянская область 198

36 Калининградская область 194

37 Ярославская область 190

38 Белгородская область 189

39 Краснодарский край 185

40 Новгородская область 183

41 Ивановская область 180

42 Оренбургская область 174

43 Курская область 173

44 Орловская область 172

45 Ханты-Мансийский автономный округ 172

46 Астраханская область 171

47 Липецкая область 169

48 Владимирская область 165

49 Республика Башкортостан 165

50 Калужская область 161

51 Тамбовская область 160

52 Тюменская область 157

53 Смоленская область 156

54 Республика Дагестан 156

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 148

56 Новосибирская область 146

57 Сахалинская область 144

58 Республика Бурятия 140

59 Томская область 137

60 Рязанская область 130

61 Кемеровская область 124

62 Амурская область 122

63 Республика Саха (Якутия) 121

64 Курганская область 110

65 Кабардино-Балкарская Республика 98

66 Республика Калмыкия 94

67 Республика Чувашия 93

68 Чеченская Республика 93

69 Севастополь 91

70 Республика Татарстан 89

71 Республика Мордовия 86

72 Республика Хакасия 85

73 Костромская область 84

74 Карачаево-Черкесская Республика 83

75 Республика Северная Осетия-Алания 83

76 Республика Адыгея 78

77 Камчатский край 74

78 Республика Ингушетия 60

79 Республика Алтай 59

80 Республика Марий Эл 50

81 Магаданская область 27

82 Республика Тыва 22

83 Еврейская автономная область 13

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,3%

3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4% За последние сутки подтверждено 506 смертей: Москва 76

Санкт-Петербург 69

Московская область 23

Свердловская область 17

Краснодарский край 16

Забайкальский край 16

Ростовская область 15

Тульская область 14

Нижегородская область 13

Красноярский край 12

Республика Чувашия 10

Пермский край 10

Иркутская область 10

Республика Крым 9

Алтайский край 9

Новосибирская область 9

Воронежская область 8

Самарская область 8

Ивановская область 7

Республика Коми 7

Ставропольский край 7

Омская область 7

Липецкая область 6

Ярославская область 6

Мурманская область 6

Республика Калмыкия 6

Севастополь 6

Владимирская область 5

Вологодская область 5

Волгоградская область 5

Республика Хакасия 5

Приморский край 5

Рязанская область 4

Смоленская область 4

Тверская область 4

Калининградская область 4

Астраханская область 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Томская область 4

Республика Адыгея 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Татарстан 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Курская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Псковская область 2

Республика Башкортостан 2

Республика Саха (Якутия) 2

Белгородская область 1

Костромская область 1

Ленинградская область 1

Республика Ингушетия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Пензенская область 1

Саратовская область 1 За весь период по России умерло 60 457 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек: Москва 7410

Санкт-Петербург 1836

Московская область 1491

Ростовская область 499

Нижегородская область 447

Свердловская область 390

Забайкальский край 369

Вологодская область 323

Республика Карелия 307

Красноярский край 300

Ставропольский край 298

Ивановская область 292

Республика Крым 277

Республика Коми 273

Волгоградская область 268

Алтайский край 254

Самарская область 249

Саратовская область 248

Кировская область 243

Приморский край 241

Ямало-Ненецкий автономный округ 235

Новосибирская область 221

Тверская область 219

Ульяновская область 211

Томская область 211

Удмуртская Республика 202

Омская область 202

Пермский край 199

Калининградская область 198

Тульская область 196

Чеченская Республика 195

Липецкая область 194

Ярославская область 191

Ханты-Мансийский автономный округ 181

Оренбургская область 175

Республика Бурятия 168

Республика Дагестан 161

Краснодарский край 160

Пензенская область 158

Новгородская область 157

Кемеровская область 153

Тюменская область 148

Иркутская область 148

Архангельская область 145

Брянская область 140

Воронежская область 135

Кабардино-Балкарская Республика 128

Псковская область 127

Ленинградская область 121

Белгородская область 120

Орловская область 119

Республика Саха (Якутия) 119

Рязанская область 118

Костромская область 115

Республика Адыгея 107

Курская область 105

Калужская область 103

Мурманская область 103

Сахалинская область 103

Амурская область 102

Хабаровский край 102

Владимирская область 98

Курганская область 91

Тамбовская область 90

Астраханская область 87

Республика Чувашия 85

Республика Хакасия 83

Республика Северная Осетия - Алания 81

Карачаево-Черкесская Республика 78

Республика Мордовия 75

Севастополь 73

Республика Ингушетия 70

Смоленская область 62

Камчатский край 61

Челябинская область 56

Республика Калмыкия 44

Магаданская область 43

Республика Башкортостан 41

Республика Марий Эл 21

Республика Алтай 20

Республика Татарстан 19

Республика Тыва 19

Еврейская автономная область 14

Ненецкий автономный округ 5

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 709 452.