Эгоцентричные американские политиканы продолжают генерировать фейки

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отреагировал на публикацию Трампа, заявив, что количество заражений и смертей отражает реальность. "Зайдите в госпитали. Посмотрите, с чем столкнулись медработники. Это страшные реалии. Это не фейк", - подчеркнул Фаучи. Он предупредил, что администрация США не отвертится от ответственности при наблюдающейся динамике роста заражений и смертности.

По данным Университета Джинса Хопкинса, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в США уже перевалило за отметку в 20 миллионов, а число летальных исходов - более 350 тысяч. На пандемию некоторые американские политиканы попросту не обращают внимания, не решают стоящие перед ними задачи, но при этом продолжают распускать фейковые слухи, чтобы таким образом снять с себя ответственность за катастрофу в сфере здравоохранения.

Главный хирург США Джером Адамс отметил, что на фоне пандемии одной из наиболее сложных проблем в стране является распространение точной и надежной информации под строгим политическим надзором. "Пандемия ошибочных сведений" объясняется тем, что США занимают первое место по числу жертв коронавируса при наличии передовых медицинских технологий и возможностей, отмечает газета The Washington Post.

Долгосрочное распространение фейковой информации и политизация инфекции привели к тому, что американцы запутались в реалиях пандемии и перестали доверять администрации страны. Именно поэтому сегодня многие американцы отказываются от вакцинации, хотя в США уже сертифицированы две вакцины.

Как сообщают американские СМИ, более половины работников скорой помощи Нью-Йорка не хотят вакцинироваться. Этой же негативной позиции придерживаются около 60 процентов работников домов престарелых в штате Огайо. Недавно фармацевт из Висконсина намеренно уничтожил несколько сотен доз вакцин от коронавируса. В Калифорнии и Техасе наблюдается высокий уровень отказов медицинских работников от прививок.

Согласно опросу Фонда семьи Кайзер, 27 процентов респондентов серьезно сомневаются в необходимости вакцинации. Те, кто не хотят вакцинироваться, указывают в качестве обоснования отказа подозрительную быстроту разработки вакцины и очевидную политическую составляющую и вмешательство в ее производство. "Эти результаты неудивительны, учитывая действия американского правительства", - комментирует The Los Angeles Times.

Столкнувшись с вышедшей из-под контроля эпидемией коронавируса, американские политики продолжают искажать факты, не прекращая голословные обвинения Китая и других стран в своих просчетах. Это свидетельствует о том, что политиканы бездумно стремятся к карьеризму и личной выгоде, отмечают аналитики. По их мнению, хотя до истечения полномочий президента США Дональда Трампа остаются считанные дни, администрация Белого дома все еще пытается показать свою силу. В этом контексте важным козырем в заключительных играх политиков стало отвлечение внимания активной части общества от наиболее важных на данный момент вопросов развития эпидемической ситуации и популяризация так называемых политических достижений.

"Сегодня в стране намного безопаснее, чем 4 года назад", - написал в Twitter госсекретарь Майк Помпео в день наступления Нового года. Но именно в ту неделю в США было зарегистрировано более 18 тысяч смертей, что составило по одному умирающему американцу каждые 33 секунды. Согласно новой оценке Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, в течение ближайшего месяца в США число смертей от коронавируса превысит 115 тысяч.

Соединенные Штаты, которые продолжают критиковать ситуацию с правами человека в других странах и регионах мира, слепо игнорируют серьезные проблемы с правами человека на своей территории и обладают самым большим социальным разрывом между богатыми и бедными. На каких основаниях они могут хвастаться тем, что являются "маяком свободного мира"? Вопрос риторический.