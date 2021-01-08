Эгоцентричные американские политиканы продолжают генерировать фейки

Новости

Появились подробности о состоянии заразившегося COVID Василия Ланового 15:01
Автор сценария сериала "Локи" работает над вторым сезоном 14:53
В столичных квартирах станет теплее 14:43
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 14:20
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 14:14
МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты 14:07
Президент Армении переносит COVID-19 в тяжелой форме 14:03
В МИД КНР дали оценку работе СМИ США во время штурма Капитолия 14:00
Новогодний "Еж" в столичной подземке будет работать до 10 января 13:54
Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона" 13:37
СМИ: Дуэйн Джонсон сыграет в новом "Хищнике" 13:27
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 13:26
Количество фейков о ситуации с коронавирусом пошло на спад 13:19
Участников демонстрации у Капитолия начали увольнять с работы 13:12
Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей на юго-западе столицы 12:56
Опрос: Республиканцы не поддерживают идею отставки Дональда Трампа 12:54
Опасные производственные объекты проинспектируют удаленно 12:44
Иран запретил вакцины от COVID-19, произведенные США и Великобританией 12:37
Умерла актриса Мэрион Рэмси, Хукс из "Полицейской академии" 12:32
Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19 12:10
В музеях Москвы в 2020 году из-за пандемии было вдвое меньше посетителей 11:46
Посетители сайта RG.RU рассказали, чем хорошим запомнился им 2020-й год 11:45
Китайский стратегический бомбардировщик H-20 впервые показали на видео 11:44
Кудерметова разгромила соперницу на турнире в Абу-Даби 11:43
Оперштаб: Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
08.01.2021 15:18

Эгоцентричные американские политиканы продолжают генерировать фейки

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США чрезвычайно завышены, а виноваты в этом разработчики методики подсчета числа заболевших и умерших, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отреагировал на публикацию Трампа, заявив, что количество заражений и смертей отражает реальность. "Зайдите в госпитали. Посмотрите, с чем столкнулись медработники. Это страшные реалии. Это не фейк", - подчеркнул Фаучи. Он предупредил, что администрация США не отвертится от ответственности при наблюдающейся динамике роста заражений и смертности.

По данным Университета Джинса Хопкинса, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в США уже перевалило за отметку в 20 миллионов, а число летальных исходов - более 350 тысяч. На пандемию некоторые американские политиканы попросту не обращают внимания, не решают стоящие перед ними задачи, но при этом продолжают распускать фейковые слухи, чтобы таким образом снять с себя ответственность за катастрофу в сфере здравоохранения.

Главный хирург США Джером Адамс отметил, что на фоне пандемии одной из наиболее сложных проблем в стране является распространение точной и надежной информации под строгим политическим надзором. "Пандемия ошибочных сведений" объясняется тем, что США занимают первое место по числу жертв коронавируса при наличии передовых медицинских технологий и возможностей, отмечает газета The Washington Post.

Долгосрочное распространение фейковой информации и политизация инфекции привели к тому, что американцы запутались в реалиях пандемии и перестали доверять администрации страны. Именно поэтому сегодня многие американцы отказываются от вакцинации, хотя в США уже сертифицированы две вакцины.

Как сообщают американские СМИ, более половины работников скорой помощи Нью-Йорка не хотят вакцинироваться. Этой же негативной позиции придерживаются около 60 процентов работников домов престарелых в штате Огайо. Недавно фармацевт из Висконсина намеренно уничтожил несколько сотен доз вакцин от коронавируса. В Калифорнии и Техасе наблюдается высокий уровень отказов медицинских работников от прививок.

Согласно опросу Фонда семьи Кайзер, 27 процентов респондентов серьезно сомневаются в необходимости вакцинации. Те, кто не хотят вакцинироваться, указывают в качестве обоснования отказа подозрительную быстроту разработки вакцины и очевидную политическую составляющую и вмешательство в ее производство. "Эти результаты неудивительны, учитывая действия американского правительства", - комментирует The Los Angeles Times.

Столкнувшись с вышедшей из-под контроля эпидемией коронавируса, американские политики продолжают искажать факты, не прекращая голословные обвинения Китая и других стран в своих просчетах. Это свидетельствует о том, что политиканы бездумно стремятся к карьеризму и личной выгоде, отмечают аналитики. По их мнению, хотя до истечения полномочий президента США Дональда Трампа остаются считанные дни, администрация Белого дома все еще пытается показать свою силу. В этом контексте важным козырем в заключительных играх политиков стало отвлечение внимания активной части общества от наиболее важных на данный момент вопросов развития эпидемической ситуации и популяризация так называемых политических достижений.

"Сегодня в стране намного безопаснее, чем 4 года назад", - написал в Twitter госсекретарь Майк Помпео в день наступления Нового года. Но именно в ту неделю в США было зарегистрировано более 18 тысяч смертей, что составило по одному умирающему американцу каждые 33 секунды. Согласно новой оценке Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, в течение ближайшего месяца в США число смертей от коронавируса превысит 115 тысяч.

Соединенные Штаты, которые продолжают критиковать ситуацию с правами человека в других странах и регионах мира, слепо игнорируют серьезные проблемы с правами человека на своей территории и обладают самым большим социальным разрывом между богатыми и бедными. На каких основаниях они могут хвастаться тем, что являются "маяком свободного мира"? Вопрос риторический.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января