Китайский стратегический бомбардировщик H-20 впервые показали на видео

В новом рекламном фильме ВВС Народно-освободительной армии Китая показан неизвестный летательный аппарат, подходящий по очертаниям под перспективный стратегический бомбардировщик H-20.

Четырехминутное видео рассказывает о карьере боевого летчика - от юного курсанта до аса, управляющего истребителем пятого поколения J-20. В конце герой фильма попадает в ангар, где стоит накрытый покрывалом самолет. Летчик снимает покров и нос аппарата на миг отражается в забрале его шлема.

Кабина пилота в окружении двух воздухозаборников и общий вид самолета типа "летающее крыло" имеют явное сходство с американскими стратегическими бомбардировщиками: действующим B-2 и перспективным В-21. Их копирование выглядит немного странным даже для Китая, отмечает The Drive, поскольку снижения радиолокационной заметности и хороших высотных характеристик можно добиться, не используя "ноу-хау" Northrop Grumman. Например, пилообразная задняя кромка была с большими затратами добавлена уже в процессе создания B-2, чтобы обеспечить самолету возможность преодоления ПВО на малых высотах.

В любом случае видео любопытно, поскольку это первое официально опубликованное изображение H-20 - 5 января промо-ролик ВВС показало государственное телевидение КНР. Учитывая завесу секретности, традиционно окружающую все военные разработки Китая, подобная "засветка" бомбардировщика может означать, что его аэродинамическая схема и конструкция больше не являются секретом, а его разработка значительно продвинулась, считает bmpd.