Никитина в четвертый раз в карьере завоевала "золото" на чемпионатах Европы

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла "золото" чемпионата Европы, который проходит в немецком Винтерберге и совмещен с этапом Кубка мира.

По итогам двух попыток Никитина показала время 1 минута 55,10 секунды. "Серебро" досталось немке Тине Херманн, которая проиграла лидеру 0,06 секунды. Бронзовая награда ушла к австрийке Жанин Флок (+0,19).

Для Никитиной, которая является бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи, серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов мира, это четвертый титул на чемпионатах Европы.

Напомним, что ранее сегодня двукратным чемпионом стал Александр Третьяков. Причем впервые сборная России по скелетону одержала победы в заездах у мужчин и женщин на одном турнире.