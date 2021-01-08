О чем думает руководитель Китая?

Апрель 2020 г. Первая остановка инспекционной поездки Си Цзиньпина - горы Циньлин: идет изучение экологической ситуации. Расследование и пресечение случаев серьезного загрязнения окружающей среды - важнейшая работа с точки зрения национального развития на перспективу, отмечает генеральный секретарь ЦК КПК.

В 2020 году Си Цзиньпин совершил 11 инспекционных поездок по стране. В ходе каждой из них глава китайского государства останавливался на вопросах охраны окружающей среды. По его словам, эпидемия COVID-19 еще раз доказала, что нужно строить планы национального социально-экономического развития, уделяя повышенное внимание гармоничному сосуществованию человека и природы.

Маршрут шести из 11 инспекционных поездок Си Цзиньпина проходил вдоль главных рек страны. Председатель КНР ознакомился с работой по экологической защите реки Фэньхэ в городе Тайюань (провинция Шаньси), участка реки Хуанхэ на территории города Учжун (Нинся-Хуэйский автономный район), участка реки Янцзы на территории города Мааньшань (провинция Аньхой), участка Янцзы на территории города Наньтун (провинция Цзянсу). Генеральный секретарь ЦК КПК потребовал улучшить экологическую обстановку в бассейне реки Хуанхэ, продвинуть качественное развитие экономического пояса реки Янцзы.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Генеральный секретарь ЦК КПК неоднократно отмечал, что построение экологической цивилизации - непременное требование для продвижения качественного социально-экономического развития. Экологически благополучное, устойчивое развитие тесно связано не только с продолжительным развитием китайской нации, но и с формированием сообщества единой судьбы человечества.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 2020 году на целом ряде встреч в верхах, в том числе под эгидой ООН, Си Цзиньпин систематически излагал китайскую позицию по "зеленому" развитию. 12 декабря 2020 года, выступая на саммите по климату, председатель КНР отметил: "Китай, как страна, испокон веков держащая свои обещания, будет способствовать всесторонней "зеленой" трансформации социально-экономического развития, внеся еще больший вклад в глобальное противостояние климатическим изменениям". Он подтвердил, что КНР остановит рост эмиссии парниковых газов к 2030-му году и достигнет углеродной нейтральности к 2060-у.

Директор королевского института международных дел Великобритании Джим О'Нил в связи с этим отметил: "Так называемая "смерть глобализации" - не что иное, как воображение некоторых политиков. Китай пообещал достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это то, чем стоит восхищаться".

Превосходя границы между государствами, национальностями, культурами и идеологиями, Китай продвигает строительство глобального сообщества единой судьбы, призывает совместно защитить Землю - наш общий дом.