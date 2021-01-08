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08.01.2021 15:24

Опубликован доклад об изменении численности населения в СУАР

7 января исследовательский центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ об изменении численности населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В документе говорится, что в последнее время большое внимание приковывает вопрос численности населения Синьцзяна. В частности, антикитайски настроенный немецкий ученый Адриан Зенц опубликовал доклад "Стерилизация и принудительная контрацепция: действия КПК по ограничению рождаемости уйгур в Синьцзяне", в котором приводится информация неизвестного происхождения с целью очернить Синьцзян и проводимую там демографическую политику.

Глобальная тенденция изменения этнического соотношения численности населения показывает, что чем выше уровень социально-экономического развития, тем сильнее желание самореализации, а также рождения и воспитания более здорового потомства, что естественным образом приводит к снижению рождаемости и коэффициента естественного прироста населения, подчеркивают авторы доклада исследовательского центра развития Синьцзяна. В документе также отмечается, что причиной снижения рождаемости и коэффициента естественного прироста населения нацменьшинств в Синьцзяне в 2018 году, с одной стороны, является строгое претворение в жизнь политики планирования рождаемости. С другой стороны, это свидетельство того, что социально-экономическое развитие в последние годы способствует ускорению изменений в процентном соотношении численности нацменьшинств, которые ранее протекали более медленно.

В докладе говорится, что с продвижением работы по ликвидации нищеты постоянно улучшаются условия как для производства, так и для жизни. В южной части СУАР значительно повысился уровень образования, изменился взгляд на рождаемость: все больше молодых людей предпочитают не спешить создавать семью и рожать детей, а также рожать меньше, но при этом жить лучше. Поэтому изменения численности населения в Синьцзяне в первую очередь связаны со всесторонним повышением качества жизни населения. А в конечном счете, это результат самостоятельного выбора каждого человека, к какой бы этнической группе он не принадлежал.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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