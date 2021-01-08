Посетители сайта RG.RU рассказали, чем хорошим запомнился им 2020-й год

Кто-то в 2020-м начал или закончил ремонт, кто-то сменил место жительства, а кто-то - обновил гардероб и спел в караоке. Мелочь, скажете вы, но ведь наша жизнь и состоит из этих приятных и простых мелочей.

Многие участники опроса рассказали о том, что в этом году они перешли на "удаленку" - и все были очень этим довольны. По словам одного из пользователей, в удаленном режиме много плюсов - "это удобно и экономит много времени и сил". Другие пользователи были довольны программой кешбэка за туристические поездки по России.

Еще один читатель - Алексей - поделился историей о том, как в 2020-м году он нашел хорошую работу, начал жить вместе со второй половинкой и завел аквариум с рыбками. Кроме того, Алексей рассказал о том, что сделал ремонт и съездил в Коломну. Похожую историю рассказал и наш читатель - Евгений. В эти 12 месяцев с ним произошло много разных событий - он поменял машину, работу и даже город проживания. А его жена через 14 лет наконец-то взяла его фамилию.

Посетительница нашего сайта Наталья рассказала о том, что в 2020-м вместе с семьей совершила путешествие в Крым на машине, а ее сын пошел в детский сад. Кстати, очень многие делились с нами рассказами о своих детях - больших и маленьких. Так, читательница Ноза в минувшем году стала мамой, с чем мы ее поздравляем.

А у Надежды младший сын пошел в этом году в первый класс. Несмотря на все сложности, праздничная линейка прошла торжественно и очень повезло с погодой. После официального мероприятия семья отправилась гулять в парк. И теперь ребенок часто вспоминает свой первый День знаний. У сына читательницы Елены в этом году тоже было много хороших событий. Он защитил диплом техникума и поступил университет, попутно устроившись на работу по своей специальности.

Мы искренне порадовались за нашу читательницу Марину, которая написала нам о том, что в этом ковидном году ее близких и родных коронавирус, к счастью, обошел стороной.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в опросе. Нам хотелось вместе с вами подвести итог завершившемуся году, отвлечься от плохих и грустных новостей и вспомнить все то хорошее, что с нами случилось в 2020-м. И нам кажется, что у нас это получилось.