Новости

Иран запретил вакцины от COVID-19, произведенные США и Великобританией 12:37
Умерла актриса Мэрион Рэмси, Хукс из "Полицейской академии" 12:32
Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19 12:10
В музеях Москвы в 2020 году из-за пандемии было вдвое меньше посетителей 11:46
Посетители сайта RG.RU рассказали, чем хорошим запомнился им 2020-й год 11:45
Китайский стратегический бомбардировщик H-20 впервые показали на видео 11:44
Кудерметова разгромила соперницу на турнире в Абу-Даби 11:43
Оперштаб: Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19 11:31
Мишустин утвердил списки институтов развития для реформирования 11:15
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:07
Для космодрома Восточный будет создан скоростной трамвай 11:00
Умер создатель "Рецептов бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников 10:54
Банк России уточнил основания для блокировки счетов 10:50
Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий 10:29
В столице Киргизии во второй половине января откроют школы и детсады 10:24
UFC подтвердил новую дату боя чемпиона Петра Яна 10:07
В Подмосковье произошел пожар на мебельной фабрике 09:36
Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов 09:31
В США врач скончался после прививки Pfizer 08:33
Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык 08:06
Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter 07:46
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник 06:35
В Шанхае впервые за 20 лет похолодает до экстремальных значений 05:59
В Японии из-за непогоды отменили более 200 авиарейсов 05:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
08.01.2021 11:45
Рубрика: Общество

Посетители сайта RG.RU рассказали, чем хорошим запомнился им 2020-й год

Несмотря на все трудности и сложности, которые принес жителям нашей страны 2020-й год, у многих из нас в эти 12 месяцев было много хорошего. В конце декабря на нашем сайте мы организовали опрос о том, чем именно вам запомнился уходящий год. И вы поделились с нами своими хорошими моментами, радостными новостями и просто интересными событиями.
Видео: Главные события 2020-го года за 2,5 минуты

Кто-то в 2020-м начал или закончил ремонт, кто-то сменил место жительства, а кто-то - обновил гардероб и спел в караоке. Мелочь, скажете вы, но ведь наша жизнь и состоит из этих приятных и простых мелочей.

Многие участники опроса рассказали о том, что в этом году они перешли на "удаленку" - и все были очень этим довольны. По словам одного из пользователей, в удаленном режиме много плюсов - "это удобно и экономит много времени и сил". Другие пользователи были довольны программой кешбэка за туристические поездки по России.

Еще один читатель - Алексей - поделился историей о том, как в 2020-м году он нашел хорошую работу, начал жить вместе со второй половинкой и завел аквариум с рыбками. Кроме того, Алексей рассказал о том, что сделал ремонт и съездил в Коломну. Похожую историю рассказал и наш читатель - Евгений. В эти 12 месяцев с ним произошло много разных событий - он поменял машину, работу и даже город проживания. А его жена через 14 лет наконец-то взяла его фамилию.

Посетительница нашего сайта Наталья рассказала о том, что в 2020-м вместе с семьей совершила путешествие в Крым на машине, а ее сын пошел в детский сад. Кстати, очень многие делились с нами рассказами о своих детях - больших и маленьких. Так, читательница Ноза в минувшем году стала мамой, с чем мы ее поздравляем.

А у Надежды младший сын пошел в этом году в первый класс. Несмотря на все сложности, праздничная линейка прошла торжественно и очень повезло с погодой. После официального мероприятия семья отправилась гулять в парк. И теперь ребенок часто вспоминает свой первый День знаний. У сына читательницы Елены в этом году тоже было много хороших событий. Он защитил диплом техникума и поступил университет, попутно устроившись на работу по своей специальности.

Мы искренне порадовались за нашу читательницу Марину, которая написала нам о том, что в этом ковидном году ее близких и родных коронавирус, к счастью, обошел стороной.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в опросе. Нам хотелось вместе с вами подвести итог завершившемуся году, отвлечься от плохих и грустных новостей и вспомнить все то хорошее, что с нами случилось в 2020-м. И нам кажется, что у нас это получилось.

Общество Ежедневник Образ жизни Общество Соцсфера Социология

Главное сегодня

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года