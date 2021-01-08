Потребление баранины в России может вырасти в три раза

Сейчас в России производится 200-240 тыс. тонн баранины. Однако в ближайшие несколько лет производство может увеличиться более чем в два раза - до 500-600 тыс. тонн, считает президент консалтингового агентства Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Примерно столько же россияне сейчас потребляют индейки, уточняет он.

По его словам, в последние год-полтора направление активно развивается: значительные инвестиции направляются в создание региональных племенных центров, которые смогут дать промышленным производителям хороший генетический материал с повышенным содержанием мяса, быстрым приростом, большим количеством ягнят. Кроме того, строятся современные перерабатывающие комплексы. Тогда как раньше в России не было современных боен, что не позволяло поставлять на внутренний и на внешний рынки продукцию стабильно достойного качества. По оценке Давлеева, все это приведет к качественному рывку уже к середине 2021 года. Он выразится в увеличении поголовья и объема производства баранины.

В 2019 году по объему продаж баранины лидировали Республика Дагестан и Москва. На долю первого региона в 2019 году приходилось 19,2% всех розничных продаж продукции, на долю второго - 12,6%. При этом по показателю среднедушевого потребления баранины в 2019 году лидировала Республика Калмыкия - 11,9 кг на человека в год. Преобладающая часть этого вида мяса традиционно реализуется на рынках, а остальное - в мясных лавках. Предложение в сетевой рознице практически отсутствует.

Эксперт напоминает: в России баранина всегда присутствовала в рационе россиян. Однако раньше отрасль овцеводства специализировалась прежде всего на производстве шерсти. Но с тех пор было создано большое количество качественных синтетических материалов, обладающих согревающими, эстетическими качествами не хуже натуральной шерсти. Сейчас она не так востребована, считает Давлеев.

С точки зрения мясного направления российское овцеводство сильно отстало от развития производства других видов мяса - птицы, свинины, говядины, индейки. Пока мы стригли шерсть, австралийцы и новозеландцы, кроме нее, производили баранину. "И сейчас самое время задуматься над тем, чтобы наши пастбища в южных регионах России, которые не хуже австралийских и новозеландских, в свободном выгуле на экологически чистых территориях использовать под производство баранины. Что мы и делаем", - говорит Давлеев.

Сектор может пройти тот же путь развития, что и рынок индейки, производство которой стремительно выросло за последние несколько лет, считает Альберт Давлеев. Увеличение потребления баранины произойдет в первую очередь за счет дорогой говядины. При этом баранина богата витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами. Так, в 100 г баранины содержится больше суточной нормы витамина В12. Несмотря на то, что баранина стоит тоже недешево, ее россияне воспринимают в качестве альтернативы тому, что уже набило оскомину - в том числе доступным по цене курице и свинине. Кроме того, растет группа потребителей, выбирающая халяльную продукцию. Мусульмане не едят свинину, а одна курица надоедает. В качестве альтернативы они рассматривают индейку и баранину, которые стоят примерно одинаково. Сейчас в России проживает около 30 млн мусульман, и есть потенциал роста, отмечает Давлеев.

Кроме того, на внешних рынках (прежде всего - на рынках Ближнего Востока) готовы покупать баранины в разы больше, чем может произвести Россия. Помимо мусульманских стран, в других тоже есть любители баранины. Совокупно потенциал экспорта баранины эксперт оценивает в 500 тыс. тонн.