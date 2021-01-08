В Приморье прокуратура начала проверку после пожара в школе

После пожара в школе в селе Глубинное Красноармейского района прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства об образовании, сообщает сайт ведомства.

По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации надзорного органа, в сгоревшем здании располагались школа и детский сад. Чтобы не допустить срыва учебного процесса по окончании каникул, прокуратура объявила предостережение главе администрации Красноармейского района.

"Решается вопрос об организации дистанционного обучения для учащихся школы, о выделении помещений для воспитанников детского сада", - говорится в сообщении.

Напомним, школа загорелась ночью, пожарные тушили ее четыре часа. Общая площадь возгорания достигла 3200 квадратных метров. Пострадавших нет.