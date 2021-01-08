В Грозном мужчина упал в 12-метровый колодец, спасая щенка

В Грозном спасатели вытащили из 12-метрового колодца мужчину и его собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Инцидент произошел ночью 7 января. Во дворе частного дома щенок упал в колодец. Хозяин решил его спасти, но сам попал в беду: веревка, на которой он спустился, оборвалась, и мужчина упал на дно колодца, повредив ногу.

Спасатели Чеченского поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского оборудования помогли выбраться мужчине и четвероногому питомцу. Сотрудники МЧС потратили на спасательную операцию не более получаса. Мужчина отделался легкой травмой - его осмотрели врачи, а щенка доставили в ветеринарную клинику.