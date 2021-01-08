Для развития Сочи могут создать федеральную программу

Для развития Сочи могут создать федеральную целевую программу, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, население города постоянно растет, а значит, увеличиваются нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру.

Федеральная программа по развитию курорта поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Мы системно подходим к этим вопросам, но, безусловно, без федеральной поддержки не решим проблемы, связанные, например, с масштабной модернизацией системы ЖКХ, - отметил глава региона. - Она требуют значительных вложений.

Создание федеральной целевой программы по развитию Сочи обсудили на совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

- Сочи - особый город, - сказал он. - Возможно, нужно проработать механизм создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу.

Для определения необходимых мер поддержки местные власти уже направили в Минстрой РФ перечень мероприятий, которые планируют реализовать до 2030 года. Речь идет о создании примерно сотни учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.