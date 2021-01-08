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Рубрика: Власть

В Госдуме отметили косвенное признание Лондоном Крыма как части РФ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Санкции в отношении Крыма носят исключительно политический характер, а их ослабление со стороны Великобритании, по сути, является косвенным признанием российского статуса полуострова. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.

Депутат отметил, что Евросоюз еще в 2017 году разрешил кораблям этих стран оплачивать услуги крымских портов. А теперь и официальный Лондон, покинув ЕС, пошел по тому же пути.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Такое единодушие, по мнению Андрея Козенко, еще раз свидетельствует о том, что санкции в отношении Крыма носят характер исключительно политической манипуляции и не имеют ничего общего с реальностью. Депутат полагает, что общемировая тенденция экономического спада на фоне коронавируса толкает страны на путь рациональных действий, как альтернативы непродуктивному политическому давлению.

- С одной стороны, экономические последствия пандемии в значительной степени снижают градус внешнеполитического давления, уступая место здравому смыслу и необходимости объединения усилий на фоне борьбы с коронавирусом, - высказал мнение Андрей Козенко. - С другой стороны, это решение, безусловно, является признанием, хоть и косвенным, Крыма как части России.

В ситуации с Крымом Козенко отметил типичную для ЕС политику двойных стандартов, когда эти государства одной рукой декларируют санкционный курс, а другой устанавливают экономические отношения с опальным полуостровом.

- Такую политику сложно назвать искренней, однако это дает надежду на то, что шаг за шагом здравый смысл и рациональные решения станут повсеместными, - отметил депутат.

Напомним, на сайте правительства Великобритании появилось официальное сообщение о том, что торговые порты Соединенного Королевства получили разрешение на передачу платежей ГУП РК "Крымские морские порты". В данном случае имеются в виду портовые сборы. Предполагается, что суда имеют право заходить в крымские порты в случае крайней необходимости.

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