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08.01.2021 15:28
Рубрика: Спорт

Третьяков выиграл "золото" чемпионата Европы по скелетону

Текст: Анна Козина
Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на чемпионате Европы, который стартовал в немецком Винтерберге.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды, на 0,17 секунды опередив Мартинса Дукурса из Латвии. Хозяин трассы немец Александер Гасснер завоевал бронзовую медаль (отставание 0,21).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Для Третьякова это второй европейский титул. Свое первое "золото" он выиграл в 2007 году. Кроме того, на счету Александра победы на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи и на чемпионате мира 2013 года.

Еще двое россиян - Даниил Романов и Никита Трегубов - заняли седьмое и девятое места соответственно (отставания 0,75 и 0,98 секунды).

Отметим, что чемпионат Европы совмещен с этапом Кубка мира.

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