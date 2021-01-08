Третьяков выиграл "золото" чемпионата Европы по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на чемпионате Европы, который стартовал в немецком Винтерберге.

По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды, на 0,17 секунды опередив Мартинса Дукурса из Латвии. Хозяин трассы немец Александер Гасснер завоевал бронзовую медаль (отставание 0,21).

Для Третьякова это второй европейский титул. Свое первое "золото" он выиграл в 2007 году. Кроме того, на счету Александра победы на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи и на чемпионате мира 2013 года.

Еще двое россиян - Даниил Романов и Никита Трегубов - заняли седьмое и девятое места соответственно (отставания 0,75 и 0,98 секунды).

Отметим, что чемпионат Европы совмещен с этапом Кубка мира.