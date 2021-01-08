Умерла актриса Мэрион Рэмси, Хукс из "Полицейской академии"

В своем доме в Лос-Анджелесе на 74-м году жизни 7 января умерла американская актриса и певица Мэрион Рэмси, в первую очередь известную по роли чернокожего офицера Хукс из серии "Полицейская академия". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителей Мэрион.

Причина смерти артистки не называется. Известно лишь, что в последнее время Рэмси болела.

Мэрион Рэмси родилась в Филадельфии в мае 1947-го и карьеру начала в мюзиклах, в том числе на Бродвее. Экранный дебют - на ТВ в середине 70-х.

Рэмси снялась в шести частях "Академии" - начиная с первой (1984), сериалах "Секретный агент Макгайвер", "Беверли-Хиллз, 90210", монстрмуви-дилогии про гигантских пауков "Лавалантула", всего - три десятка проектов.