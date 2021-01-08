В Шанхае впервые за 20 лет похолодает до экстремальных значений

В Шанхае из-за аномальных холодов объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили, что столбики термометров могут опуститься до отметки -9 градусов. Таких морозов в этом китайском городе не было последние 20 лет.

Не стоит забывать, что Шанхай находится на побережье, дискомфорта жителям мегаполиса может добавить высокая влажность воздуха. А в квартирах нет центрального отопления, напоминает ТАСС. Местные власти призывают жителей избегать переохлаждения при нахождении в неотапливаемых помещениях.

Чтобы избежать гололеда, дороги посыпали специальными реагентами. Транспортная полиция увеличила число регулировщиков в местах повышенного риска ДТП.