В США россиянина Андрея Тюрина приговорили к 12 годам тюрьмы за киберпреступления. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.

Отмечается, что гражданин РФ, находясь в Москве, входил в преступную группировку, похищавшую данные клиентов крупных финансовых учреждений. В частности, хакеры получили доступ к личной информации 80 миллионов клиентов JP Morgan Chase. Также мишенью злоумышленников были брокерские фирмы, информационные агентства и другие компании.

В результате незаконных действий Тюрин получил более 19 миллионов долларов. Вопрос о компенсации этих средств будет решаться на другом судебном заседании, которое пройдет летом этого года. Изначально россиянину грозило до 92 лет тюрьмы, однако летом 2019 года он пошел на сделку со следствием.