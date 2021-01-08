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08.01.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году

Текст: Наталия Ячменникова
В 2020 году самолеты гражданской авиации выполнили чуть более 19 миллионов рейсов. Это вполовину меньше, чем годом ранее. И примерно столько же, сколько было выполнено в 1999 году, когда произошли 43 авиакатастрофы и погибли 689 человек.

Согласно статистике портала Aviation Safety Network (ASN), на международных воздушных трассах в прошлом году произошло 8 трагедий, жертвами стали 314 пассажиров и членов экипажа. В итоговые данные включены два события, в которых пассажирские самолеты были сбиты случайно, в результате чего погибли 182 человека.

Фото: Минобороны России
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ЧП в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочных полос в Турции и Индии привели к гибели 23 человек.

Самым безопасным годом в истории мировой авиации остается 2017 год, когда произошло 10 происшествий со смертельным исходом и погибло 44 человека. Как подчеркивают эксперты, в том числе и Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", за последние двадцать лет в области безопасности полетов произошли заметные улучшения. Однако серьезные проблемы остаются. Среди них инциденты и происшествия при выполнении захода и посадки, а также коммерческие полеты над зонами конфликтов.

Так, в 2020 году при снижении и приземлении случились 5 авиатрагедий, в полете на эшелоне - 2, при наборе высоты - 1.

"Международная авиация обеспечивает критически важные экономические и социальные связи, но глобальный характер авиации может поставить ее под угрозу, когда полеты выполняются над зонами конфликтов", - цитирует ASN слова президента и главного исполнительного директора Всемирного Фонда безопасности полетов д-ра Хасана Шахиди. - Все страны должны придерживаться установленных правил ИКАО по воздушным судам, пролетающим через зоны конфликтов. Государство несет ответственность за своевременное предоставление авиакомпаниям информации о рисках во время военного конфликта и закрытие своего воздушного пространства в случае необходимости".

Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
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Самым крупным авиационным происшествием 2020 года стало крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Катастрофа произошла 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету.

Эта катастрофа вошла в число 50 крупнейших в истории авиации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы

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