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Вышел трейлер "лавкрафтианского" хоррора "Жертва"

Новости
    08.01.2021, 16:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Epic Pictures Group Фото: youtube.com/ Epic Pictures Group
Фото: youtube.com/ Epic Pictures Group

На YouTube-канале Epic Pictures Group опубликован трейлер обильного смоченного наследием Лавкрафта британского хоррора "Жертва" (Sacrifice).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона"

Сюжет там такой: после смерти матери Айзек и его беременная жена возвращаются на малую родину - отдаленный норвежский остров, где их ждет внезапное наследство. И где всё, разумеется, тут же оказывается зловещим и буквально нечистым - вскрываются темные тайны семьи Айзека, а путешествие выливается в кошмар. Так как островитяне - сплошь культисты, поклоняющиеся местному щупальцастому божеству.

Режиссеры и соавторы сценария - Энди Колье и Тур Миан. В основе скрипта - рассказ Пола Кэйна.

В ролях: жанровая легенда Барбара Крэмптон (Меган из "Реаниматора" Гордона, доктор МакМайклз из "Извне"), Софи Стивенс ("Члены королевской семьи"), Людовик Хьюз ("Карта убийств"), Лукас Лугрэн ("Валландер").

Фильм станет доступен с 9 февраля, релиз на физических носителях - 23-го.

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