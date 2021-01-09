Российский лыжник Александр Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира.

После седьмого, спринтерского этапа многодневки "Тур де Ски", на котором Большунов завоевал "бронзу", у россиянина стало 851 очко. Ближайшего преследователя итальянца Федерико Пеллегрино он опережает на 439 баллов. Это больше, чем Пеллегрино набрал за все предыдущие этапы Кубка мира в текущем сезоне.

Места с третьего по шестое в общем зачете также оккупировали россияне: Иван Якимушкин (397 очков), Андрей Мельниченко (381), Артем Мальцев (323) и Евгений Белов (319). И только седьмым идет норвежец Йоханнес Клэбо, который вместе с командой пропустил декабрьские этапы Кубка мира, а также не участвует в "Тур де Ски".

Что касается женского общего зачета, там лидирует американка Рози Бреннан (602 очка). В главных преследовательницах у нее наши соотечественницы Татьяна Сорина (543) и Наталья Непряева (490). Кроме того, на пятом месте - Юлия Ступак (442).