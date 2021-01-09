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09.01.2021 10:14

Медиакорпорация Китая запустила благотворительную акцию "Китайские бренды - великая страна"

8 января Медиакорпорация Китая запустила в Пекине и Ухане благотворительную акцию 2021 года "Китайские бренды - великая страна", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Цель мероприятия заключается в содействии восстановлению экономики провинции Хубэй. На церемонии присутствовали замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Постоянного комитета Собрания народных представителей (ПК СНП) провинции Хубэй Ин Юн.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В свой речи Шэнь Хайсюн указал, что в прошлом году жители провинции Хубэй и, в частности, горожане Уханя преодолели огромные трудности и одержали уверенную победу над эпидемией, продемонстрировав самоотдачу и самопожертвование. "Секрет успеха кроется в твердом руководстве ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, а также в усилиях, приложенных парткомом и правительством провинции Хубэй", - заявил Шэнь Хайсюн. Он особо отметил быстрое восстановление экономики в провинции, подчеркнув, что Медиакорпорация Китая будет прилагать совместные с населением провинции Хубэй усилия в дальнейшей борьбе за светлое будущее.

Реализация благотворительной акции 2021 года "Китайские бренды - великая страна" - еще одна мера Медиакорпорации Китая по содействию восстановлению экономики в провинции Хубэй. "Мы намерены продолжать предоставлять более качественные ресурсы, еще больше платформ и более качественные услуги, включая бесплатные рекламные ресурсы, Интернет-стриминг на площадках электронной коммерции по реализации местной продукции", - заявил Шэнь Хайсюн.

Генеральный секретарь паркомитета провинции Хубэй Ин Юн от имени паркомитета, правительства и граждан провинции выразил сердечную благодарность и высокое уважение Отделу пропаганды ЦК КПК и Медиакорпорации Китая. Он сказал, что Медиакорпорация Китая своими практическими действиями внесла важный вклад в победу в борьбе Уханя и Хубэя с эпидемией и восстановление нормального общественного порядка в провинции Хубэй. Он выразил уверенность в том, что под твердым руководством ЦК КПК и при поддержке народа всей страны провинция Хубэй непременно сможет показать еще более блестящие достижения в развитии.

Ин Юн и Шэнь Хайсюн по видеосвязи совместно запустили благотворительную акцию "Китайские бренды - великая страна".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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