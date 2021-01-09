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09.01.2021 15:40
Рубрика: Спорт

Миронова стала четвертой в гонке преследования в Оберхофе

Текст: Илья Соболев
Сборная России уже 42 гонки кряду не может завоевать медали на Кубке мира по биатлону. Но свет в конце туннеля есть. Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в гонке преследования на этапе в немецком Оберхофе. Это лучший результат для наших спортсменов в сезоне 2020/2021. А победу в пасьюте праздновала норвежка Тириль Экхофф.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Основные надежды отечественных болельщиков в этой гонке были связаны с Евгенией Павловой, которая днем ранее показала шестой результат в спринте и в пасьюте стартовала с соответствующей строчки. Но, увы, россиянка, отстрелявшая на ноль накануне, в этот раз провалила работу на огневых рубежах, допустив шесть промахов. Как итог, лишь 31-е место на финише.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Зато блестяще провела гонку Светлана Миронова, ушедшая на трассу 16-й. Света тоже была не идеальна на стрельбище, не закрыв в совокупности две мишени. Зато по чистой скорости Миронова, как и вчера, была одной из лучших. Россиянка показала седьмой ход, уступив лидеру по этому показателю, норвежке Марте Улсбю-Ройселанн лишь 13,5 секунды. Все это позволило Мироновой взлететь на четвертое итоговое место. Выше нее, помимо Экхофф, оказались только уже упомянутая Ройселланн и австрийка Лиза Хаузер.

Что касается остальных наших соотечественниц, Ульяна Кайшева, начавшая гонку 22-й, финишировала 19-й, а Ирина Казакевич с 56-го места перемахнула на 37-е.

Спорт Биатлон

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