Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст

Тренерский штаб сборной России определился с составами команд на воскресные смешанную и индивидуальную смешанную (сингл-микст) эстафеты.

В сингл-миксте нашу страну представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. В этом составе в конце декабря они выиграли традиционную Рождественскую гонку, проходившую в немецком Рупольдинге.

В смешанной эстафете за сборную России на женских этапах побегут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, на мужских - Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Напомним, на первом в 2021 году этапе Кубка мира в Оберхофе наши биатлонисты показали свои лучшие результаты в сезоне. В обоих случаях это заслуга девушек. В спринте Евгения Павлова стала шестой, а в гонке преследования в шаге от пьедестала остановилась Светлана Миронова, финишировавшая на четвертом месте.

Что касается остальных российских участников эстафет, Латыпов в спринте показал 11-й результат, а Елисееву больше удалась гонка преследования, в которой он стал 16-м. Логинов в Оберхофе пока не блистает: выше 17-го места (в пасьюте) он пока не забирался.

Смешанная эстафета начнется в 13:30, сингл-микст - 16:40. Обе гонки в прямом эфире покажет "Матч ТВ".