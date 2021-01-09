Все заметили, что после беспорядков на Капитолийском холме руководитель США уже заявил, что новое правительство начнет свою работу 20 января, а подписанный им приказ в отношении китайских предприятий должен вступить в силу через 45 дней. Сможет ли он действовать - вопрос открытый. На деле, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, из-за возможного влияния этой меры на рынок капитала, она, с большой вероятностью, не будет введена.

Итак, данный приказ больше похож на мину замедленного действия, заложенную администрацией Трампа перед его уходом с поста, цель которой - укрепление жестокой позиции по отношению к Китаю.

За прошедшие 4 года администрация Трампа, узрев в Китае сильного стратегического соперника, не жалела сил и времени на введение санкций против китайских научно-технических и интернет-предприятий, чтобы воспрепятствовать развитию страны.

Начиная с блокирования Huawei и компании TikTok на территории США до делистинга акций трех китайских телекоммуникационных компаний, правительство США всегда говорит об угрозе национальной безопасности со стороны этих китайских предприятий, однако без каких-либо убедительных доказательств.

Некоторые наблюдатели считают, что генерализация США концепции национальной безопасности и их необоснованное давление на китайские предприятия отражают серьезную деформацию мышления отдельных американцев в отношении Китая.

С одной стороны, путем клеветы и вытеснения китайских компаний некоторые недружелюбно настроенные политики США пытаются очернить репутацию Китая и создать отрицательный образ страны в американском сообществе. С другой, в условиях постоянного повышения научно-технической конкурентоспособности и появления перспективных компаний в Китае у части американских политиков и индустриальной элиты возник "душевный дисбаланс". Они пытаются с помощью недобросовестного соперничества затормозить развитие КНР и спасти рентабельность своих компаний. Некоторые вашингтонские ястребы также попытались блокировать деятельность китайских компаний, препятствовать двустороннему экономическому сотрудничеству, обострять разногласия, тем самым накопить себе политический капитал.

Это неразумное поведение вызвало критику в США. Например, после того, как в августе 2020 года был обнародован указ Трампа о запрете сделок с владельцами TikTok и WeChat Pay, местный американский суд заблокировал его. Крупные американские компании, включая Apple, Ford и WalMart, предупредили о том, что запрет WeChat Pay сможет привести к уменьшению их рыночной конкурентоспособности в Китае.

Одновременно с этими действиями у китайских предприятий заметно упал энтузиазм инвестировать в США. По некоторым данным, в 2016 году объем прямых инвестиций Китая в США составил 46,5 миллиарда долларов, а в 2018 и 2019 году он значительно сократился - до 5,4 и 5 миллиардов долларов соответственно.

Дальнейшее давление и ведение санкций против китайских компаний по сфабрикованным обвинениям непременно воспрепятствуют экономическому сотрудничеству стран, за что сами США заплатят большую цену. Это будет ослаблять уверенность глобальных инвесторов в деловом климате США.

10 дней спустя новая администрация США придет к власти. Скорейшее исправление ошибочной политики в отношении Китая явится разумным выбором. Решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития - непоколебимая позиция Китая.