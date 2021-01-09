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09.01.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

О военнослужащих, которые спасли попавших в беду людей, сняли ролик

Текст: Михаил Фалалеев

Росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Об этом пресс-служба Росгвардии сняла видеоролик.

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Показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы, рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов с труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии не считают себя героями - они выполняют свой долг, а наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка РГ-Видео

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