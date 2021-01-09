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Рубрика: Власть

Посольство РФ в США: Россиян нет среди задержанных за штурм Капитолия

Граждане России не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков, произошедших шестого января у здания конгресса США. Об этом говорится в опубликованном в Facebook комментарии посольства России в связи с появившейся в некоторых американских СМИ информацией о том, что одному из задержанных понадобился русский переводчик.

Фото: REUTERS/Leah Millis
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Российское диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. "Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено", - отмечается в заявлении. Дипломаты подчеркивают, что при необходимости окажут соотечественникам консульско-правовое содействие.

Напомним, шестого января сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, задержано 68. Правоохранители продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для выявления нарушителей правопорядка.

Действующий президент США Дональд Трамп осудил беспорядки в центре Вашингтона и пообещал привлечь к ответственности всех, кто причастен к нападению на Капитолий.

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