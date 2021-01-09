Более 15 тысяч археологических находок было обнаружено в столице в 2020 году

За 2020 год археологи обнаружили в столице более 15 тысяч артефактов. Работы проводились в том числе на территории усадьбы Измайлово, Хамовнических казарм и кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянка. Такие итоги подвел глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Уходящий год для археологов был особенным, пандемия внесла свои коррективы, не было раскопок, но на 889 объектах проводились археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Всего за год было обнаружено более 15 тысяч артефактов. Таким образом, всего за последние 10 лет московские археологи сделали уже около 60 тысяч находок", - рассказал Емельянов.