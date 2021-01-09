В Москве ограничат движение в четырех округах

В четырех округах Москвы с 11 января будет ограничено движение в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ограничивать движение будут в каждом случае разными способами: закрывать по одной полосе, убирать парковочные места и т.д. На юге до 25 апреля вводятся ограничения на улице Кошкина, на западе - до 28 марта на улице Юлиана Семенова.

В ЮВАО инженерные работы проведут на Кубанской улице, в СВАО - на Октябрьской. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты по этим улицам.