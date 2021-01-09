В подмосковной квартире найдены тела трех человек

В подмосковной Коломне в доме нашли тела трех человек без признаков криминала.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, трое погибших были обнаружены в одной квартире 6 января. Судя по состоянию тел, смерть всех троих наступила достаточно давно и примерно в одно и то же время.

Эксперты выяснили, что в квартире переделана вентиляция. Это могло привести к отравлению угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". По делу допрошены эксперт и свидетель, расследование продолжается.