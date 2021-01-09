Над Хабаровским краем отразили воздушную атаку

В Восточном военном округе прошла комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем.

Ее провели с боевыми расчетами радиотехнических войск (РТВ) и противовоздушной обороны (ПВО) объединения ВВС и ПВО ВВО. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учений дежурные силы РТВ провели разведку воздушного пространства, обнаружили неопознанные воздушные суда и передали их координаты на вышестоящий командный пункт.

После объявления сигнала тревоги о воздушном нападении боевые расчеты ПВО отработали комплекс действий по подготовке к отражению воздушного нападения и произвели электронные пуски зенитными управляемыми ракетами.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.