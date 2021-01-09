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Рубрика: Происшествия

Школу взамен сгоревшей в Приморье построят к началу учебного года

Текст: Татьяна Дмитракова
Проект новой школы в селе Глубинное Красноармейского района выберут до 20 января. Вместо полностью сгоревшего 8 января здания к 1 сентября 2021 года в населенном пункте должны возвести новое - пожаро- и морозостойкое. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

- После пожара учебного места лишились 62 ребенка. В связи с отдаленностью села от других населенных пунктов дети не смогут учиться за пределами Глубинного, - сообщила директор школы села Глубинное Светлана Митягина.

На встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями села совместным решением было определено, что временно школьники будут заниматься в здании сельского дома культуры.

В приморском селе сгорела единственная школа

Помещение внутри клуба с помощью перегородок разделят на четыре "классные комнаты", и дети будут учиться в две смены. В ближайшие дни в село приедут специалисты компании-провайдера, которые обеспечат дом культуры стабильным доступом к сети интернет.

- В детский сад при школе также ходили 14 дошколят. В ближайшее время будем решать проблему с арендой помещения под детсад, - подчеркнула Светлана Митягина.

Что касается восстановления школы, было решено строить новое здание - быстровозводимое.

- К 12 января будет составлена смета на демонтаж сгоревшего здания, а к 20 января определимся с проектом школы на 70 человек. Выберем проект, который не потребует бетонирования, чтобы дети уже в сентябре пошли в новую школу, - отметил губернатор.

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