В Приморье ввели режим ЧС

В Красноармейском районе Приморского края, где в селе Глубинное 8 января сгорели школа и детский сад, ввели режим ЧС муниципального характера.

Об этом сообщил сегодня Telegram-канал правительства региона.

Площадь пожара составила свыше трех тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил единственное учебное заведение в населенном пункте.

Как сообщили в администрации Красноармейского района, в школе обучаются 70 человек. В связи с чрезвычайным происшествием 62 ученика будут переведены на дистанционное обучение, восемь детей из отдаленных сел - начнут учиться в школе села Измайлиха. Власти также ищут возможность для выделения помещения под детский сад.

Прокуратура Красноармейского района организовала проверку. Главе Красноармейского района надзорный орган объявил предостережение.