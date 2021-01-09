Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав

14-летний мальчик пострадал при сходе снежной лавины в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае. Уже была проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Минздрава России, в ходе которой выработана тактика лечения. При необходимости пострадавший может быть доставлен на лечение в Москву.

Ранее подросток с переохлаждением тяжелой степени, обморожениями, гематомами и многочисленными ссадинами был доставлен в отделение реанимации Норильской межрайонной больницы. Его общее состояние оценивается как тяжелое. Ситуация находится на контроле Минздрава России.