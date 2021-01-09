Первый вице-губернатор ХМАО скончался от коронавируса

Утром в московской клинике скончался первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин, которого в тяжелом состоянии спецрейсом госпитализировали с осложнениями, полученными от COVID-19.

Спасти чиновника не удалось, сообщили в субботу в департаменте общественных и внешних связей Югры.

- В возрасте 60 лет ушел из жизни Геннадий Федорович Бухтин, проработавший в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа более десяти лет, - сообщили в ведомстве. - По данным медиков, смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Геннадий Федорович находился на лечении с середины ноября.

Как отметили в департаменте, глава региона Наталья Комарова и члены правительства выражают искренние соболезнований семье, родным и близким своего коллеги. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.