Топ 5 приложений для нового смартфона

1Password
Этот менеджер паролей является одним из лучших. Он умеет работать без подключения к интернету и синхронизировать хранилище паролей через "облако", например iCloud или Dropbox. Имеет расширение для всех популярных платформ и браузеров. Стоит такое решение от 3 долларов в месяц при оплате на год и от 5 долларов в случае семейного использования. При этом работники СМИ могут использовать 1Password абсолютно бесплатно - для этого достаточно написать в службу технической поддержки и приложить ссылку на свои материалы в медиа.
TikTok
В 2020 году про эту социальную сеть не говорил только ленивый. Короткие видео из TikTok собирали миллионы просмотров, а их авторы зарабатывали большие деньги. По данным Forbes, самый богатый русскоязычный TikTok-блогер - Рахим Абрамов - заработал 10,47 млн рублей, а на его страницу подписаны 9,5 млн человек.
Яндекс.Погода
С этим приложением актуальная погода будет всегда у вас под рукой. Алгоритмы "Яндекса" основываются как на метеорологических данных, так и на пользовательских. Например, если данные приложения и погода за окном "расходятся", то можно сообщить сервису, что "за окном другая погода".
Google Переводчик
Google Переводчик может переводить текст на видео и фото, а также распознавать голос в режиме реального времени. Так что если вы не понимаете, что именно говорит вам собеседник - то это лучший вариант. Приложение есть на двух популярных мобильных платформах - и iOS, и Android.
Microsoft To Do
Пожалуй, лучший планировщик для смартфонов. Список дел синхронизируется с вашим Microsoft-аккаунтом и отображается на любых устройствах. Кроме того, списком задач можно делиться с друзьями или коллегами и добавлять к задачам любые файлы до 25 мегабайт. Также можно контролировать выполнение задач и классифицировать списки дел по цветам.