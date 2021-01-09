Топ 5 приложений для нового смартфона

Если вы получили в подарок на Новый год смартфон, то самое время попробовать на нем новые приложения. Мы сделали собственную подборку приложений, которая поможет вам получить новые впечатления от использования устройства.

1Password

Этот менеджер паролей является одним из лучших. Он умеет работать без подключения к интернету и синхронизировать хранилище паролей через "облако", например iCloud или Dropbox. Имеет расширение для всех популярных платформ и браузеров. Стоит такое решение от 3 долларов в месяц при оплате на год и от 5 долларов в случае семейного использования. При этом работники СМИ могут использовать 1Password абсолютно бесплатно - для этого достаточно написать в службу технической поддержки и приложить ссылку на свои материалы в медиа.

TikTok

В 2020 году про эту социальную сеть не говорил только ленивый. Короткие видео из TikTok собирали миллионы просмотров, а их авторы зарабатывали большие деньги. По данным Forbes, самый богатый русскоязычный TikTok-блогер - Рахим Абрамов - заработал 10,47 млн рублей, а на его страницу подписаны 9,5 млн человек.

Яндекс.Погода

С этим приложением актуальная погода будет всегда у вас под рукой. Алгоритмы "Яндекса" основываются как на метеорологических данных, так и на пользовательских. Например, если данные приложения и погода за окном "расходятся", то можно сообщить сервису, что "за окном другая погода".

Google Переводчик

Google Переводчик может переводить текст на видео и фото, а также распознавать голос в режиме реального времени. Так что если вы не понимаете, что именно говорит вам собеседник - то это лучший вариант. Приложение есть на двух популярных мобильных платформах - и iOS, и Android.

Microsoft To Do

Пожалуй, лучший планировщик для смартфонов. Список дел синхронизируется с вашим Microsoft-аккаунтом и отображается на любых устройствах. Кроме того, списком задач можно делиться с друзьями или коллегами и добавлять к задачам любые файлы до 25 мегабайт. Также можно контролировать выполнение задач и классифицировать списки дел по цветам.