Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

9 января ушел из жизни академик Исаак Маркович Халатников - выдающийся советский физик, участвовавший в разработке атомной и водородной бомб. Ему шел 102-й год.

Данный факт РИА Новости подтвердили в Российской академии наук, старейшим сотрудником которой он был. Он умер в наукограде Черноголовке.

Исаак Маркович Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе, с 1926 года город называется Днепропетровском. В 1941-м закончил там же университет, а потом и артиллерийскую академию Дзержинского. Халатников - участник Великой Отечественной войны.

С конца сороковых годов был аспирантом Льва Ландау, работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. За эту деятельность был награжден в 1953 году Сталинской премией. Кстати, когда Лев Ландау вышел из атомного проекта и передал свою группу Исааку Халатникову, тому было всего 33 года.

Почти 30 лет он руководил Институтом теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, а в последние годы был его почетным директором. Как сообщили в РАН, поздравляя Исаака Марковича Халатникова со 100-летним юбилеем, предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило значительно сократить сроки создания нового оружия. А один из его математических методов и в настоящее время используется в суперкомпьютерах для ускорения счета.