В США заявили о возможном появлении нового штамма коронавируса

Рабочая группа при Белом доме, которая занимается вопросами борьбы с пандемией COVID-19, предупредила о возможном появлении на территории Соединенных Штатов новой разновидности коронавируса.

Такую информацию в пятницу распространил телеканал CNBC, ссылаясь на соответствующий документ. По данным специалистов, новый штамм может быть на 50% более заразным по сравнению с разновидностью, циркулировавшей в США летом. Поэтому в Белом доме не исключают, что именно новый штамм стал основной причиной резкого роста заболеваемости в стране осенью и зимой, пишет ТАСС.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 21,7 миллиона случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 367,6 тысячи американцев.