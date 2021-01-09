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Рубрика: Общество

В ВОЗ рассчитывают получить полные данные о "Спутнике V" к концу января

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить к концу этого месяца полные данные о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом рассказала помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
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По ее словам, с октября 2020 года организация получила 13 предложений о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации. Первой в список была внесена вакцина Pfizer/BioNTech, другие продукты находятся сейчас на различных стадиях рассмотрения. Передана информация по китайской вакцине компании Sinopharm, "совсем скоро мы получим полные данные от британско-шведской компании AstraZeneca; мы также планируем получить полные данные от российского разработчика Центра Гамалеи к концу января", - цитирует Симао ТАСС.

Она пояснила, что оценка вакцин со стороны ВОЗ важна не только потому, что от этого зависит разрешение на использование в различных странах, но и потому, что это позволяет закупать вакцины международным организациям, например, ЮНИСЕФ.

Ранее в Минздраве России сообщили, что решение ВОЗ по преквалификации (процедуре одобрения) российской вакцины "Спутник V" ожидается в течение полугода. "Экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года", - разъяснили в Минздраве. Досье для получения одобрения вакцины "Спутник V" на использование в чрезвычайных обстоятельствах РФПИ и НИЦ имени Гамалеи направили в декабре 2020 года.

Напомним, в августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили уже от более чем 50 стран.

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