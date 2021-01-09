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Вышел русский трейлер эротического триллера "Опасный соблазн"

Новости
    09.01.2021, 13:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Эротический триллер для всех поклонников "Основного инстинкта" и "Рокового влечения" "Опасный соблазн" (Fatale) обзавелся русским дублированным трейлером. Ролик опубликован на YouTube-канале компании Megogo Distribution.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди

Дважды лауреатка премии "Оскар" Хилари Суэнк сыграла здесь полицейского детектива Валери, которая втягивает преуспевающего спортивного агента Деррика (Майкл Или, "Двойной форсаж", "Мир Дикого Запада") в расследование убийства, а также разного рода опасные игрища. В результате после одной страстной ночи с Валери доселе идеальная жизнь бедняги летит к чертям.

Режиссер - Деон Тейлор ("Сказки на ночь"), сценарист - номинант "Золотой малины" Дэвид Локери ("Пассажир 57", "Денежный поезд").

Российская премьера - 11 февраля.

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