Жену директора "Первого канала" обсыпали гвоздями в театре

Супругу генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста обсыпали гвоздями во время спектакля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент с участием 32-летней актрисы Софьи Эрнст произошел в МХТ имени А. П. Чехова. По ходу действия спектакля "20 Век - Бал" героиню, которую играла Софья Эрнст, должны были осыпать снегом из емкости с реквизитом. Однако вместо снега посыпались гвозди.

Как отмечают источники агентства, артистка не пострадала, однако полиция все равно начала проверку. Установлено, что неизвестный злоумышленник тайно подложил в реквизит гвозди. Представители театра не стали комментировать инцидент, отметив лишь, что никто из артистов не пострадал.