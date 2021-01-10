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Актер из "Интернов" Сергей Попов подрался с худруком театра

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    10.01.2021, 15:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

"Дружеские посиделки" актера Сергея Попова и художественного руководителя "Театрального особняка" Леонида Краснова переросли в конфликт, результатом чего стал вызов актером полиции.

Фото: kinopoisk.ru
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Подробности истории, получившей освещение в СМИ, изложил МК худрук. Уточнив, что накануне Нового года ему "позвонил Сережа и попросил разрешения остаться в театре на праздники - у него были трудности с квартирой". Краснов согласился. А когда вернулся из Вологды, между деятелями культуры завязался "не самый приятный разговор".

А именно: актер, по словам худрука, "хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино", на что собеседник потребовал конкретизировать, "в чем же они заключаются". В результате - ссора.

По признанию Краснова, актер "внезапно начал махать руками" у лица оппонента, и тот сказал: "Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?" И, собственно, "встал и наказал". "Я просто его осадил. Но он мгновенно вызвал полицию", - пожаловался Краснов. После Попов обратился и за медицинской помощью.

При этом Краснов уверен, что у соперника не могло быть серьезных повреждений, и "причина в другом". А именно: "Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести", - подытожил собеседник издания. Предположив, что Попов из сложившейся ситуации "решил выжать все возможное".

Сергею Попову 52 года, родился в Ростове-на-Дону. Актер, режиссер, сценарист. Сыграл анестезиолога в "Интернах", пристава в "Карпове", полковника в "Беспокойном участке". В числе других работ - сериалы "Меч", "Версия", "Паутина", "Маргарита Назарова".

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