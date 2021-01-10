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Актер Максим Браматкин умер вскоре после своего 41-летия

Новости
    10.01.2021, 14:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 41 года 9 января скончался российский актер театра, кино и ТВ, сценарист и режиссер Максим Браматкин. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер Донатас Грудович.

"Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: "C новым годом, извини - я спал". Самое страшное - предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него", - написал режиссер. Отметив, что последние годы сотрудничества с артистом стали плодотворными и Браматкин был "большой молодец".

При этом канал 360 уточнил: причиной смерти актера стал гипертонический криз.

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года. В 2001-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Далее - Школу кино и телевидения "Интерньюс". Работал в Театре имени Вахтангова.

Сниматься начал в конце 90-х: "Простые истины", "Остановка по требованию", "FM и ребята", "Звезда", "Герои нашего времени", "Даша Васильева", "Солдаты", "Студенты", "Воротилы", "Таксистка", "Гитлер капут!", "Ольга", "Магомаев", "Гусар" - всего порядка шестидесяти проектов.

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